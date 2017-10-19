Биржи АТР в основном снижаются 19 октября на данных о замедлении роста экономики Китая

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно опускаются, на индексы оказывают влияние данные о ВВП Китая за третий квартал, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.44 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 0,36% - до 3369,75 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,39%, до 1992,22 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,13% - до 28674,84 пункта, корейский KOSPI - на 0,47%, до 2471,32 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,03%, до 5889 пунктов, японский Nikkei 225 при этом рос на 0,16%, до 21397,85 пункта.

ВВП Китая по итогам третьего квартала 2017 года вырос за год на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, замедлившись с 6,9% в первых двух кварталах. Власти страны установили планку роста ВВП в 2017 году на уровне 6,5% и выше.

Инвесторы также продолжают следить за ходом XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК), который открылся в среду, 18 октября. Съезд компартии проходит раз в пять лет. В этом году он пройдет с 18 по 24 октября, а уже 25 октября пройдет первый пленум центрального комитета КПК 19-го созыва, по итогам которого станет известен новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро.

Японский Nikkei 225 растет на данных внутренней макростатистики, которые демонстрируют продолжение роста показателей. По данным министерства финансов страны, объем экспорта вырос на 14,1% в годовом выражении, импорта - на 12%. Хотя данные оказались слабее прогнозов, которые предполагали увеличение индикаторов на 14,9% и 15% соответственно, Nikkei 225 демонстрирует рост.