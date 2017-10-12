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Нацполиция арестовала ценные бумаги эмитентов на сумму 40млрд грн
18:55 18.10.2017 |
Департамент защиты экономики Национальной полиции сообщает, что на ценные бумаги подконтрольных преступной группе эмитентов наложен арест.
Об этом сообщила пресс-служба департамента в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
Оперативники департамента защиты экономики Нацполиции и следователи департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры выявили преступную схему выпуска на рынок "мусорных" ценных бумаг.
Общая сумма капитализации бумаг составляет почти 40 млрд гривен.
Работники департамента защиты экономики Нацполиции установили группу лиц, которая проводила финансовые сделки на фондовом рынке.
В рамках производства правоохранители провели 34 обыска.
На данный момент ценные бумаги подконтрольных злоумышленникам предприятий находятся под арестом.
Организаторы преступной схемы и должностные лица фондовых бирж, которые в ней были задействованы, искусственно завышали стоимость ценных бумаг подконтрольных эмитентов, а затем реализовывали их предприятиям реального сектора экономики.
Покупатели ценных бумаг (инвестиционные фонды, страховые компании) использовали их в своих преступных схемах.
Ежемесячно указанной группой реальному сектору экономики реализовывалось "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд гривен.
По предварительным данным участники финансовых сделок ежемесячно получали за свои услуги миллионные прибыли.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли 51 печать и документацию, подтверждающую преступную деятельность.
Как сообщали Українські Новини, 12 октября Генеральная прокуратура провела обыски в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Затем пресс-служба ГПУ сообщила, что на фондовом рынке обращаются "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму, необоснованно завышенной капитализации, около 25 млрд гривен.
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Представители ряда киевских предприятий продавали реальному сектору экономики "мусорные" ценные бумаги с завышенной стоимостью; в результате чего на фондовом рынке Украины обращаются "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму около 25 млрд грн
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