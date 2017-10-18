Биржи АТР растут 18 октября в преддверии выборов в Японии

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют преимущественно положительную динамику в преддверии парламентских выборов в Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.58 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,27% - до 3381,27 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,2%, до 2011,99 пункта. Гонконгский Hang Seng Index торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия в 28696,29 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,13%, до 2481,6 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,09%, до 5894,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,04%, до 21343,52 пункта.

На японских биржах преобладают оптимистичные настроения на фоне ожиданий победы коалиции правящей партии на предстоящих выборах в воскресенье в нижнюю палату парламента.

По данным опроса общественного мнения, проведенного агентством Киодо, правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии Комэйто может получить на выборах в нижнюю палату парламента 22 октября две трети голосов. Недавно созданная Партия Надежды во главе с губернатором Токио Юрико Коикэ немного утратила свои позиции и, возможно, получит из 465 мест в нижней палате менее 57 мест, на которые могла рассчитывать в начале предвыборной гонки.

Кроме того, на положительный тренд бирж региона оказывает влияние рост на Нью-Йоркской бирже во вторник. Американский индекс Dow Jones закрылся на уровне в 22997 пунктов, поднимаясь в ходе торгов выше 23000 пунктов, впервые достигая такой высокой планки.

Участники рынка также реагируют на выступление председателя КНР Си Цзиньпина на открытии 19-ого съезда Коммунистической партии Китая. Он призвал правительство активнее участвовать в экономике, отметив при этом, что решающая роль все равно принадлежит рынку.