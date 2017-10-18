DJIA поставил рекорд, но все же не смог удержатся на рекорднм уровне в 23000 пунктов

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average (DJIA) и S&P 500 завершили вторник на максимальных исторических уровнях, при этом DJIA не хватило совсем чуть-чуть до уровня в 23000 пунктов, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA увеличился на 0,18%, до 22997,44 пункта. При этом ранее в ходе торгов DJIA достиг уровня в 23002,2 пункта, что стало историческим максимумом. NASDAQ Composite снизился на 0,01%, до 6623,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,07%, до 2559,36 пункта, поставив 46-й рекорд за год.

Инвесторы с оптимизмом следят за сезоном отчетов американских компаний, а также верят в реализацию президентом США Дональдом Трампом его налогового плана. Трамп ранее пообещал американцам масштабное снижение налогов, если конгресс поддержит предложенную им налоговую реформу.

Ранее во вторник свои финрезультаты обнародовали американский банковский гигант Goldman Sachs Group и финансовая корпорация Morgan Stanley. Чистая прибыль Goldman Sachs по итогам девяти месяцев 2017 года составила 6,214 миллиарда долларов, что на 23% больше аналогичного показателя за 2016 год. Morgan Stanley за этот же период увеличила чистую прибыль на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, до 5,468 миллиарда долларов. В ходе торгов бумаги Goldman Sachs дешевеют на 0,79%, а Morgan Stanley дорожают на 2,04%.

Промышленное производство в США в сентябре в месячном выражении выросло на 0,3%, как и ожидали эксперты. При этом показатель снижения американского промпроизводства в августе был пересмотрен регулятором до 0,7% с предыдущей оценки в 0,9%.

По мнению некоторых аналитиков, рост индексов связан также с состоянием мировой экономики. "Пока европейские и развивающиеся экономики растут, нет причин для того, чтобы прибыль компаний не увеличивалась бы и не поддерживала бы рынок", - сказала агентству MarketWatch старший рыночный стратег Voya Financial Кэрин Кавано.