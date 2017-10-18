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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рынок акций Украины завершил торги 17 октября умеренным снижением

19:11 17.10.2017 |

Фондовый рынок

 

Фондовый рынок Украины завершил торги в среду умеренным снижением биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,25% - до 1215,75 пункта, индекс ПФТС - на 0,04%, до 296,96 пункта.

Объем торгов на УБ составил 4,8 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 88,95 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ снизились в стоимости бумаги "Укрнафты" (-1,42%), "Мотор Сичи" (-0,75%) и "Донбассэнерго" (-0,56%).

В "зеленой зоне" завершили торги акции Райффайзен Банка Аваль (+0,71%) и "Центрэнерго" (+0,36%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (-0,47%) и "Центрэнерго" (+0,18%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,65% - до 506,79 пункта при объеме торгов 12,4 млн злотых (91,3 млн грн).

В "индексной корзине" больше всех подешевели бумаги "Милкиленда" (-2,42%), "Кернела" (-2,13%) и Coal Energy (-1,28%).

Выросли в цене акции "Агротона" (+0,67%) и "Астарты" (+0,35%).
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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