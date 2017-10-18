Финансовые новости
- |
- 18.10.17
- |
- 12:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 19,8% до 15,4 млрд гривен в сентябре
17:18 17.10.2017 |
Объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 19,79%, или на 3,8 млрд гривен до 15,4 млрд гривен в сентябре текущего года по сравнению с августом (19,2 мрлд гривен).
Об этом говорится в данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.
В сентябре заключение биржевых контрактов происходило на 4 фондовых биржах.
Более 90% торгов по объемам состоялись на фондовых биржах "Перспектива" (61,43% - 9 439 млн гривен) и ПФТС (35,06% - 5 387 млн гривен), объем торгов на "Украинской бирже" составил 3,51% (539,3 млн гривен)
Наибольший объем торгов по финансовым инструментам на биржах за указанный период зафиксирован с государственными облигациями Украины - 14,137 млрд гривен (98% от общего объема биржевых контрактов на организаторах торговли в сентябре текущего года).
В сентябре текущего года комиссией объем зарегистрированных выпусков акций уменьшился на 93% и составил 225 млн гривен.
В сентябре 2017 года объем выпусков инвестиционных сертификатов, зарегистрированных комиссией, составлял 1,7 млн гривен, что меньше на 78,8%, или на 6,3 млн гривен по сравнению с данными за август.
В сентябре 2017 года объем выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов, зарегистрированных комиссией, составлял 0,01 млн гривен, что меньше в 2 раза по сравнению с данными за август 2017 года.
В течение сентября 2017 состав биржевого реестра не изменился.
Отмечается, что всего листинг на фондовых биржах состоит из 23 эмитентов.
Как сообщали Українські Новини, объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 17,21% до 236,95 млрд гривен в 2016 году по сравнению с 2015 годом.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Максим Нефьодов: Большинство госпредприятий, которые будут продаваться, - не "кладезь с золотом", они в сложном состоянии
Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов в интервью УНИАН рассказал, когда в Украине стоит ждать прихода крупных инвесторов, новом законодательстве о приватизации и том, как Минэкономразвития борется с махинациями на госзакупках.
ТОП-НОВОСТИ
|Горячая фаза войны: Почему боевики активизировались под Донецком
|Оживившиеся металлурги и активные аграрии после праздника обвалили курс доллара на межбанке
|Нехорошее место. Как Саакашвили оживил память об антимайдане
Отсутствие понятных для людей месседжей и доверия к лидерам акции стали ключевыми причинами того, что сегодняшний митинг под Радой ничем не отличался от массовок, которые время от времени политики ради пиара собирают то под Нацбанком, то под правительством.
|Неприкосновенность от Порошенко: Почему оппозиционеры никогда ее не отдадут
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,4317 грн
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 17.10.2017
|Остатки средств на корсчетах банков 18.10.17
|Курсы валют по карточным операциям на 18 октября
|НБУ продал 17 октября банкам депозитные сертификаты на 7 913 млн гривен
|Объем торгов долларом на межбанке 17 октября увеличился на $14,2 млн до $164,6 млн
Это интересно
|Полиция Дубая тестирует летающие мотоциклы
|McLaren построил два эксклюзивных суперкара для одного человека
|Как лучше учить сотрудников кибербезопасности
|Париж хочет убрать с улиц машины с двигателями внутреннего сгорания к 2030 г
|Aston Martin DB11 лишился крыши
|500 млн компьютеров используются для тайного майнинга криптовалюты
|Новый вирус блокирует Android-устройства и требует выкуп в биткоинах