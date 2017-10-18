Объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 19,8% до 15,4 млрд гривен в сентябре

Объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 19,79%, или на 3,8 млрд гривен до 15,4 млрд гривен в сентябре текущего года по сравнению с августом (19,2 мрлд гривен).

Об этом говорится в данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.

В сентябре заключение биржевых контрактов происходило на 4 фондовых биржах.

Более 90% торгов по объемам состоялись на фондовых биржах "Перспектива" (61,43% - 9 439 млн гривен) и ПФТС (35,06% - 5 387 млн гривен), объем торгов на "Украинской бирже" составил 3,51% (539,3 млн гривен)

Наибольший объем торгов по финансовым инструментам на биржах за указанный период зафиксирован с государственными облигациями Украины - 14,137 млрд гривен (98% от общего объема биржевых контрактов на организаторах торговли в сентябре текущего года).

В сентябре текущего года комиссией объем зарегистрированных выпусков акций уменьшился на 93% и составил 225 млн гривен.

В сентябре 2017 года объем выпусков инвестиционных сертификатов, зарегистрированных комиссией, составлял 1,7 млн гривен, что меньше на 78,8%, или на 6,3 млн гривен по сравнению с данными за август.

В сентябре 2017 года объем выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов, зарегистрированных комиссией, составлял 0,01 млн гривен, что меньше в 2 раза по сравнению с данными за август 2017 года.

В течение сентября 2017 состав биржевого реестра не изменился.

Отмечается, что всего листинг на фондовых биржах состоит из 23 эмитентов.

Как сообщали Українські Новини, объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 17,21% до 236,95 млрд гривен в 2016 году по сравнению с 2015 годом.