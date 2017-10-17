Биржи АТР слабо растут 17 октября накануне съезда партии КНР

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют слабую положительную динамику в преддверии съезда Коммунистической партии Китая (КПК), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,06% - до 3380,38 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,37%, до 2013,38 пункта. Гонконгский Hang Seng Index рос на 0,18% - до 28744,01 пункта, корейский KOSPI - на 0,17%, до 2484,28 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,8%, до 5892,4 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,27%, до 21311,91 пункта.

Рынок ожидает 19-й съезд КПК, который запланирован на 18 октября. Мероприятие является самым важным внутриполитическим событием в стране в этом году. Оно проходит раз в пять лет и продолжается около 10 дней. В ходе съезда выбирается новый состав Центральной комиссии КПК, Политбюро, а также партийная верхушка - Постоянный комитет Политбюро.

При этом на индексы по-прежнему продолжают влиять статданные из Китая, опубликованные в понедельник. По данным государственного статистического бюро КНР, инфляция в стране в сентябре составила 1,6% в годовом выражении по сравнению с 1,8% августе. Показатель совпал с прогнозами экспертов, которые ожидали, что инфляция в сентябре не превысит 2%.

Инвесторы также продолжают следить за отчетностью компаний. Позднее на этой неделе о своих результатах отчитаются такие корпорации, как Netflix, Goldman Sachs и Morgan Stanley, Verizon, Honeywell, eBay и ряд других.