Биржи США 16 октября выросли до рекордных уровней на ожидании отчетов компаний

Основные фондовые индексы США в понедельник выросли до рекордов на фоне ожиданий финансовых отчетов крупных американских компаний, свидетельствуют результаты торгов.

Индекс DJIA увеличился на 0,37%, до 22956,96 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,28%, до 6624,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,18%, до 2557,64 пункта.

Позднее на этой неделе о своих результатах за квартал отчитаются такие корпорации, как Netflix, Goldman Sachs и Morgan Stanley, Verizon, Honeywell, eBay и ряд других.

"Пока опубликовано не так много отчетов, и люди просто делают паузу и ждут, что будет происходить в следующие недели", - сказал агентству Рейтер старший инвестстратег Northwestern Mutual Wealth Management Company Брент Шутте (Brent Schutte).

Инвесторы также обратили внимание на заявление главы Федерального резерва США Джанет Йеллен. Выступая в воскресенье, председатель ФРС заявила, что регулятор нацелен на постепенное увеличение ставки, несмотря на слабые данные по инфляции. Йеллен отметила, что такое решение обосновано необходимостью поддерживать темпы экономического роста США. По итогам сентябрьского заседания Федеральный резерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.