Биржи Китая закрылись в минусе на ожидании рынком съезда КПК

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом, кроме индексов Китая, которые снижаются на фоне неопределенности накануне съезда Коммунистической партии Китая (КПК), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,36% - до 3378,47 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,52%, до 2005,95 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился при этом на 0,76% - до 28692,80 пункта, корейский KOSPI - на 0,26%, до 2480,05 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,56%, до 5846,8 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,47%, до 21255,56 пункта.

Начало 19-того съезда КПК запланировано на 18 октября. Съезд КПК станет самым важным внутриполитическим событием в стране в этом году. В ходе съезда выбирается новый состав Центральной комиссии КПК, Политбюро, а также партийная верхушка - Постоянный комитет Политбюро.

Остальные биржи поддержали статданные по Китаю. По сообщению государственного статистического бюро страны, инфляция в КНР в сентябре выросла на 1,6% по сравнению с прошлым годом, что оказалось ниже показателя предыдущего месяца в 1,8%, но совпало с ожиданиями экспертов. Индекс цен производителей (PPI) в сентябре по сравнению с прошлым годом вырос до 6,9%, что не совпало с прогнозами аналитиков, которые ожидали, что в сентябре рост PPI будет таким же, как и в августе - 6,3%.

Рост сырьевых цен также поддерживает индексы региона. Так, удорожание нефти и меди привело к росту стоимости акций компаний АТР. Бумаги Rio Tinto Ltd подорожали по итогам торгов на 3,43%, BHP Billiton Ltd - 2,24%.