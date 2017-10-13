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Биржи США снизились 12 октября после рекордов
07:29 13.10.2017 |
Американские фондовые индексы в четверг снизились после достижения рекордов накануне на фоне отчетности банков, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA уменьшился на 0,14%, до 22841,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,18%, до 6591,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,17%, до 2550,93 пункта. В среду все три индекса достигли рекордных показателей.
Чистая прибыль JP Morgan в третьем квартале увеличилась на 7%, до 6,732 миллиарда долларов, или 1,76 доллара на акцию против 1,58 доллара в отчетном периоде годом ранее. Аналитики полагали, что показатель составит 1,65 доллара.
Citigroup увеличила чистую прибыль по итогам третьего квартала 2017 года на 8%, до 4,133 миллиарда долларов, или 1,42 доллара на акцию против значения в 1,24 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,32 доллара за акцию.
Тем не менее, бумаги JP Morgan снизились на 0,91%, а Citigroup - на 3,44%.
Министерство труда страны в среду сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 октября, снизилось на 15 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 243 тысячи. При этом аналитики ожидали снижения числа заявок на 9 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели, до 251 тысячи.
"Экономические основы в целом хороши, компании зарабатывают деньги, и я думаю, рынок в течении сезона отчетов будет сильным, но я не вижу возможности прорыва до конца года, потому что значительная часть оптимизма по поводу прибыли переоценена", - сказал агентству MarketWatch управляющий директор MainLine Private Wealth Гэри Дроз (Gary Droz).
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