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Биржи АТР в основном растут 12 октября вслед за Уолл-стрит в ожидании повышения ставки ФРС
08:14 12.10.2017 |
Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут вслед за биржами США накануне сезона отчетностей и после публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.40 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,17% - до 3382,66 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite поднимался менее чем на 0,01% - до 2026,55 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,26% - до 28464,71 пункта, корейский KOSPI - на 0,38%, до 2467,4 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,28%, до 5788,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,42%, до 20968,14 пункта.
Биржи региона следуют за динамикой американских индексов, закрывшихся в среду ростом на фоне публикации протокола ФРС США.
Согласно документу, члены комитета по открытым рынкам регулятора на встрече 19-20 сентября пришли к мнению о целесообразности повышения базовой процентной ставки, несмотря на то, что инфляция в США не достигла целевого показателя в 2%.
ФРС по итогам сентябрьского заседания сохранила процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. ФРС в 2017 году повышала ставку два раза: в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых.
При этом аналитики прогнозируют, что компании продемонстрируют хорошие финансовые показатели в сезон отчетностей за третий квартал текущего года. Так, американская инвестиционная компании Blackrock уже сообщила о росте чистой прибыли на 15% за девять месяцев. Операционная прибыль корейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в третьем квартале выросла в годовом выражении в 1,8 раза.
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