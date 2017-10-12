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Основные индексы США достигли рекордов 11 октября после публикации протоколов ФРС
07:25 12.10.2017 |
Основные американские фондовые индексы в среду выросли до исторических максимумов на фоне публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones увеличился на 0,18%, до 22872,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,25%, до 6603,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,18%, до 2555,24 пункта.
Как стало известно из протокола, члены комитета по открытым рынкам ФРС на встрече 19-20 сентября пришли к мнению о целесообразности повышения базовой процентной ставки, несмотря на то, что инфляция в США не достигла целевого показателя в 2%. В сентябре регулятор сохранил процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Следующее собрание Федрезерва запланировано на 31 октября - 1 ноября.
Инвесторы следят за сезоном отчетов в США. Так, авиаперевозчик Delta Air Lines по итогам третьего квартала снизил чистую прибыль на 6%, до 1,178 миллиарда долларов, или 1,64 доллара на акцию против 1,69 доллара годом ранее.
Инвесткомпания Blackrock увеличила квартальную прибыль на 8%, до 947 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 5,78 доллара против 5,26 доллара за аналогичные три месяца годом ранее. При этом аналитики ожидали показатель прибыли на уровне 5,56 доллара.
"Рынок по-прежнему надеется на налоговую реформу и еще один хороший сезон отчетов", - приводит агентство MarketWatch слова главного рыночного экономиста First Standard Financial Питера Кардильо (Peter Cardillo).
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