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Индексы АТР торгуются в плюсе 11 октября вслед за рекордным ростом индексов США
08:15 11.10.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду растут, индексы следуют положительной динамике бирж США накануне сезона отчетностей и публикации протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, при этом японский Nikkei 225 достиг максимума с 1996 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.49 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,33% - до 3394,27 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,04%, до 2030,96 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался менее, чем на 0,01% - до 28491,24 пункта, корейский KOSPI рос на 0,76%, до 2452,31 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 0,54%, до 5769,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,26%, до 20877,82 пункта, ранее индекс достиг 20891,5 пункта, что является наибольшим значением с 1996 года.
Биржи региона поддерживаются динамикой американских индексов, закрывшихся ростом по итогам торгов 10 октября. При этом индекс DJIA обновил исторический рекорд, что было вызвано ожиданием инвесторов сезона отчетностей. В среду свои финрезультаты опубликуют компании BlackRock и Delta Air Lines, в четверг - такие банки, как JPMorgan и Citigroup, в пятницу - Bank of America и Wells Fargo.
Повышение прогноза роста США также подтолкнуло индексы страны вверх, что отразилось и на индексах АТР. Международный валютный фонд повысил прогноз роста США на 2017 и 2018 годы на 0,1 и 0,2 процентного пункта - до 2,2% и 2,3% соответственно. Прогнозы по росту мирового ВВП на 2017-2018 годы также повышены - на 0,1 процентного пункта, до 3,6% и 3,7% соответственно.
Вместе с этим рынок ожидает и публикации протокола заседания ФРС, документ будет обнародован в среду, 12 октября. Инвесторы надеются, что документ даст им информацию о дальнейшей политике регулятора.
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