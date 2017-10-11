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Индекс DJIA достиг рекорда 10 октября на фоне ожидания сезона отчетностей
07:21 11.10.2017 |
Американские фондовые индексы во вторник выросли на фоне ожидания начала сезона корпоративной отчетности, DJIA достиг рекордного уровня, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA увеличился на 0,31%, до 22830,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,11%, до 6587,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 2550,64 пункта.
В среду свои финрезультаты опубликуют компании BlackRock и Delta Air Lines, в четверг - такие банки, как JPMorgan и Citigroup, в пятницу - Bank of America и Wells Fargo.
"Мы думаем, оценки справедливы, и не ожидаем больших сюрпризов от сезона отчетов, который должен быть хорошим. Я не рассчитываю на серьезные скачки вверх или вниз до сезона отчетов, потому что все ждут крупных компаний, но в целом все оптимистичны", - сказал агентству MarketWatch трейдер U.S. Global Investors Майкл Матусек (Michael Matousek).
Кроме того, в среду ФРС обнародует протоколы своего последнего заседания. Трейдеры надеются получить информацию касательно сроков повышения ставки. По итогам сентябрьского заседания Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.
Во вторник американская розничная торговая сеть Wal-Mart Stores Inc. объявила о новой программе обратного выкупа акций на общую сумму 20 миллиардов долларов.
Международный валютный фонд повысил прогноз роста США на 2017 и 2018 годы на 0,1 и 0,2 процентного пункта - до 2,2% и 2,3% соответственно. Прогнозы по росту мирового ВВП на 2017-2018 годы также повышены - на 0,1 процентного пункта, до 3,6% и 3,7% соответственно.
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