Индекс DJIA достиг рекорда 10 октября на фоне ожидания сезона отчетностей

Американские фондовые индексы во вторник выросли на фоне ожидания начала сезона корпоративной отчетности, DJIA достиг рекордного уровня, свидетельствуют данные торгов.

Индекс DJIA увеличился на 0,31%, до 22830,68 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,11%, до 6587,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,23%, до 2550,64 пункта.

В среду свои финрезультаты опубликуют компании BlackRock и Delta Air Lines, в четверг - такие банки, как JPMorgan и Citigroup, в пятницу - Bank of America и Wells Fargo.

"Мы думаем, оценки справедливы, и не ожидаем больших сюрпризов от сезона отчетов, который должен быть хорошим. Я не рассчитываю на серьезные скачки вверх или вниз до сезона отчетов, потому что все ждут крупных компаний, но в целом все оптимистичны", - сказал агентству MarketWatch трейдер U.S. Global Investors Майкл Матусек (Michael Matousek).

Кроме того, в среду ФРС обнародует протоколы своего последнего заседания. Трейдеры надеются получить информацию касательно сроков повышения ставки. По итогам сентябрьского заседания Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.

Во вторник американская розничная торговая сеть Wal-Mart Stores Inc. объявила о новой программе обратного выкупа акций на общую сумму 20 миллиардов долларов.

Международный валютный фонд повысил прогноз роста США на 2017 и 2018 годы на 0,1 и 0,2 процентного пункта - до 2,2% и 2,3% соответственно. Прогнозы по росту мирового ВВП на 2017-2018 годы также повышены - на 0,1 процентного пункта, до 3,6% и 3,7% соответственно.