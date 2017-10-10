Рынки акций Азии выросли во вторник, японский индекс Topix обновил максимум за 10 лет

Почти все фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили сессию во вторник в "зеленой зоне", Южная Корея стала лидером роста.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,6%, до максимума с июля 2015 года, ранее в ходе торгов он приближался к самой высокой отметке за 21 год. Более широкий индикатор Topix прибавил 0,5% и достиг максимума с июля 2007 года.

Гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился менее чем на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite потерял 0,2%.

Южнокорейский KOSPI подскочил на 1,6%, возглавив подъем в АТР. Биржи Южной Кореи были закрыты всю прошлую неделю и в этот понедельник в связи с государственными праздниками.

Цена акций крупнейшей южнокорейской компании Samsung Electronics увеличилась на 3%, поскольку трейдеры скупают ее акции в ожидании квартальной отчетности, которая будет обнародована в пятницу.

Вместе с тем сохраняющаяся геополитическая напряженность оказала давление на транспортный и туристический секторы южнокорейского рынка: курс бумаг Lotte Tour опустился на 2,4%, Korean Air Lines - на 2%.

"Непрекращающиеся разногласия с Северной Кореей никуда не делись", - отмечает стратег DBS в Сингапуре Джоанн Го. По ее словам, они остаются существенным фактором риска для рынков Южной Кореи.

Ралли в Японии возглавили автомобилестроительные концерны: Mitsubishi Motors и Toyota Motors прибавили 1,9% и 1,6% соответственно. Однако в нефтегазовом секторе Японии продолжается распродажа: акции Japan Petroleum подешевели на 2,8%, Inpex - на 1,1%.

Котировки ценных бумаг китайского автопроизводителя Geely выросли на 0,6% на торгах в Гонконге благодаря рекордным продажам в сентябре. Geely также объявила о завершении приобретения контрольного пакета акций британского бренда Lotus и эксклюзивных прав на малазийский PROTON.

Курс акций третьей по величине сталелитейной компании Японии Kobe Steel рухнул на 22% из-за признания в фальсификации сертификатов на продукцию из алюминия и меди. Бумаги других японских производителей алюминия подорожали на ожиданиях, что часть клиентов компании перейдет к ним: UACJ прибавила 2,9%, Nippon Light Metal Holdings - 3,9%, Daiki Aluminium - на 4%.