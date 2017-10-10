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Биржи США незначительно снизились на ожиданиях новостей от ФРС и отчетности ряда банков
07:30 10.10.2017 |
Американские фондовые индексы в понедельник незначительно снизились на фоне ожидания публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и отчетности ряда банков, свидетельствуют данные торгов.
Индекс DJIA уменьшился на 0,06% - до 22761,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite - на 0,16%, до 6579,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,18%, до 2544,73 пункта.
В среду будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС США, по итогам которого регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.
Опубликованные в пятницу данные по рынку труда страны укрепили уверенность инвесторов в том, что ФРС поднимет базовые ставки на следующем заседании в декабре.
Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в сентябре уменьшилось на 33 тысячи в результате сокращений персонала из-за ураганов "Харви" и "Ирма", при этом уровень безработицы упал до 4,2% с 4,4%. Аналитики прогнозировали сохранение безработицы на уровне августа и рост числа рабочих мест на 90 тысяч. Минтруд США также сообщил, что почасовая заработная плата в стране в годовом выражении в сентябре выросла на 2,9%.
Кроме того, на этой неделе будут обнародованы отчеты таких банков, как JPMorgan, Citigroup, Bank of America и Wells Fargo.
"На самом деле у нас нет никаких особых экономических новостей. На рынке нет определенного направления, но в целом присутствует некоторая слабость. Люди несколько озабочены перед началом сезона отчетов, и это тихий день, когда часть рынков закрыта из-за праздника", - приводит агентство MarketWatch слова главного рыночного стратега в Boston Private Wealth Роберта Павлика (Robert Pavlik).
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