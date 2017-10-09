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Биржи Китая растут после закрытия на время праздника
08:07 09.10.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном поднимаются, в том числе и индексы Китая, которые были закрыты на прошлой неделе в связи с праздником, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.31 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 1,24% - до 3390,51 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,51%, до 2018,52 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался при этом на 0,30% - до 28372,55 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - рос на 0,59%, до 5744,5 пункта.
Биржи Южной Кореи и Японии закрыты в понедельник из-за праздников. По итогам торгов пятницы, 6 октября, корейский KOSPI поднялся на 0,90%, до 2394,47 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,3%, до 20690,71 пункта.
На минувшей неделе биржи КНР были закрыты в связи с государственным праздником. В результате после открытия индексы страны растут в значительно большем темпе, чем остальные индексы региона. Так, Shanghai Composite поднялся до максимума января 2016 года.
Рост бирж Китая происходит, несмтря на негативные статданные по стране. Так, индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики КНР в сентябре, по версии независимого исследования делового издания Caixin, замедлился до минимума за последние два года. В сентябре показатель упал до 50,6 пункта с 52,7 пункта в августе, это стало худшим показателем с декабря 2015 года.
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