Индекс S&P 500 прервал ряд рекордов, NASDAQ обновил максимум

Американский индекс S&P 500 в пятницу прервал череду рекордов на фоне данных по рынку труда страны и на новостях о шторме "Нэйт", однако NASDAQ вновь достиг исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,01% - до 22773,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,07%, до 6590,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,11%, до 2549,33 пункта. Несколько дней подряд все три основных индекса США достигали исторических максимумов, а S&P 500 рос до рекордных уровней восемь дней подряд, что является лучшим показателем за двадцать лет.

Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в сентябре уменьшилось на 33 тысячи в результате сокращений на предприятиях из-за ураганов "Харви" и "Ирма", которые обрушились на побережье Мексиканского залива США в прошлом месяце, вызвав наводнения и имущественный ущерб.

При этом уровень безработицы в США уменьшился до 4,2% с уровня августа в 4,4%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне августа и рост числа рабочих мест на 90 тысяч.

"Рынки до нелепого перекуплены, индекс S&P 500 до четверга рос восемь дней подряд. Они должны были бы отдохнуть даже несмотря на негативное прочтение данных по рынку труда", - приводит агентство MarketWatch слова трейдера в Robert W. Baird Майкла Антонелли (Michael Antonelli).

Инвесторы также следят за новостями о приближающемся шторме "Нэйт", который может усилиться до уровня урагана и обрушиться на побережье США в субботу вечером. Жертвами тропического шторма в Центральной Америке уже стали более 20 человек. Штаты Алабама, Луизиана, Флорида и Миссисипи в США ввели режим чрезвычайного положения. Нефтегазовые компании эвакуировали сотрудников уже с 66 платформ в американской части Мексиканского залива из-за тропического шторма "Нэйт", остановив добычу 71% от ежедневно производимого объема нефти в регионе.