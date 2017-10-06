Биржи АТР растут 6 октября на позитивных статданных из США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу растут после выхода позитивной статистики в США и в ожидании данных по безработице, свидетельствует информация с бирж.

По состоянию на 07.36 EET гонконгский Hang Seng Index рос на 0,36% - до 28480,51 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 0,31% - до 20693,19 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,89% - до 5702,2 пункта.

Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками. По итогам торгов пятницы, 29 сентября, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,28% - до 3348,94 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,69%, до 1988,49 пункта, корейский KOSPI - на 0,9%, до 2394,47 пункта.

Рост бирж США, вызванный позитивными статданными по стране, подтолкнул и индексы АТР. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 сентября, снизилось на 12 тысяч с сохраненного показателя предыдущей недели и составило 260 тысяч. Эксперты ожидали снижения числа заявок на 7 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели, до 265 тысяч.

Данные министерства торговли США по торговому балансу также были приняты инвесторами во внимание. Дефицит торгового баланса США в августе, по сообщению Бюро экономического анализа министерства торговли страны, снизился на 1,3 миллиарда долларов, или на 2,9% по сравнению с показателем июля, до 42,4 миллиарда долларов. Эксперты ожидали, что индикатор снизился до 42,7 миллиарда долларов с первоначального показателя июля, который составлял 43,7 миллиарда долларов.

Позднее в пятницу рынок ожидает данных по безработице в США. Эксперты считают, что безработица в США в сентябре сохранилась на уровне августа в 4,4%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 90 тысяч.