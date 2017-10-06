S&P 500 показал самый длительный рекордный рост за 20 лет

Основные фондовые индексы США в четверг достигли исторически максимальных уровней, индекс S&P 500 продемонстрировал самый долгий непрерывный рекордный рост с 1997 года, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,5%, до 22775,39 пункта, поставив 44-й за год рекорд. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,56%, до 2552,07 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,78%, до 6585,36 пункта.

Дефицит торгового баланса США в августе снизился сильнее прогнозов - на 1,3 миллиарда долларов, или на 2,9% по сравнению с показателем июля, до 42,4 миллиарда долларов.

Аналитики ожидали снижения показателя до 42,7 миллиарда долларов.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 30 сентября, снизилось на 12 тысяч с сохраненного показателя предыдущей недели и составило 260 тысяч. Снижение показателя оказалось более значительным, чем ожидавшееся экспертами сокращение на 7 тысяч.

"На самом деле люди не продают, пока мы на новых максимумах. Они стараются держаться за то, что имеют, потому что так немного легче продолжить наращивать прибыль", - сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег JonesTrading Майкл О'Рурк (Michael O'Rourke).