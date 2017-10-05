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Биржи АТР растут 5 октября на позитивной американской статистике
08:30 05.10.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в плюсе, - трейдеры отыгрывают позитивные данные американской статистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.37 мск японский Nikkei 225 увеличивался на 0,05% - до 20637,61 пункта. В ходе торгов среды индекс обновил максимум с августа 2015 года в 20689,05 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,16% - до 5661,7 пункта.
Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в связи с праздниками. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,28% - до 3348,94 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,69%, до 1988,49 пункта, корейский KOSPI - на 0,9%, до 2394,47 пункта. По итогам торгов среды гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,73% - до 28379,18 пункта. При этом в ходе торгов индекс достигал максимальной отметки с мая 2015 года - 28530,5 пункта.
Трейдеры реагируют на статистику из США. В среду Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) сообщил, что индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 59,8% с августовского уровня в 53,3%. Аналитики при этом ожидали меньшего роста показателя - до 55,5%. Индекс занятости в секторе в сентябре вырос до 56,8% с 56,2% месяцем ранее.
Кроме того, по данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 135 тысяч по сравнению с августом. Показатель почти совпал с прогнозами экспертов, которые ожидали роста индикатора на 140 тысяч. Число занятых в частных строительных компаниях в сентябре выросло на 29 тысяч, а в производственном секторе - на 18 тысяч.
Теперь инвесторы ожидают статистики по рынку труда США, которая будет опубликована в пятницу. По прогнозам, безработица в стране в сентябре сохранилась на уровне августа в 4,4%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 93 тысячи, а почасовая заработная плата выросла на 0,2% в годовом выражении.
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