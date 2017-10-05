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Основные фондовые индексы США 4 октября вновь обновили рекорды на внутренней статистике
07:27 05.10.2017 |
Основные фондовые индексы США в среду незначительно выросли, обновив рекорды на фоне внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,09% - до 22661,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12%, до 2537,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,04%, до 6534,63 пункта.
Число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 135 тысяч по сравнению с показателем августа. При этом в сфере малого бизнеса число рабочих мест сократилось на 7 тысяч. Незначительный рост может объясняться негативными последствиями от тропических ураганов в США в прошлом месяце, которые повредили работе небольших предприятий в секторе розничной торговли. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 140 тысяч.
Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 59,8% с уровня августа в 53,3%. Таким образом, рост индикатора оказался выше прогнозов аналитиков, которые ожидали повышения до 55,5%.
Инвесторы ждут новой порции статистики - в четверг Минтруда страны опубликует информацию о числе заявок на пособие по безработице в США, а минторговли обнародует данные по торговому балансу в стране. Кроме того, участники рынка рассчитывают на новости относительно того, кто возглавит Федрезерв США.
"Рынки вернулись к росту на слухах о том, что Джером Пауэлл (Jerome Powell) может возглавить ФРС. Он более или менее равен нынешнему руководителю Йеллен, рынки, очевидно, сохранят статус-кво", - отметил рыночный стратег Prudential Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby), чьи слова приводит агентство MarketWatch.
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