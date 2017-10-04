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Биржи АТР торгуются в плюсе 4 октября на ожиданиях роста мировой экономики
08:56 04.10.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду увеличиваются на фоне оптимизма трейдеров по поводу роста мировой экономики, при этом индекс Гонконга преодолел десятилетний максимум, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.06 EET гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,76%, до 28386,32 пункта. Показатель в ходе торгов впервые преодолел отметку в 28500 пунктов с конца 2007 года. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,16%, до 20646,29 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,87%, до 5652 пунктов.
Индексы Китая и Кореи закрыты в связи с праздниками. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,28%, до 3348,94 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,69%, до 1988,49 пункта, корейский KOSPI - увеличился на 0,9%, до 2394,47 пункта.
Биржи региона поддерживаются оптимизмом инвесторов по поводу роста мировой экономики. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в сентябре неожиданно ускорился до 52,4 пункта, об этом сообщало государственное статистическое бюро КНР. Аналитики ожидали, напротив, замедления показателя до 51,6 пункта с 51,7 в августе.
Индексы США при этом вновь достигли рекордов на фоне сильных данных по объемам продаж автомобилей. Продажи автомобилей компании FordF Motor выросли в сентябре на 8,7% в годовом выражении, до 222,248 тысячи, а General Motors - на 12%, до 279,397 тысячи. Росту способствовало увеличение продаж моделей Chevrolet (на 17%) и GMC (на 9%). Данная динамика на рынках США также способствует росту индексов АТР.
Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2017 год до 3,1% с 2,9%, ожидавшихся в июне, а на 2018 год - до 3,2% с 3,1%. Агентство прогнозирует рост экономики США в 2017 году на уровне 2,1%, в 2018 году - 2,5%, в 2019 году - 2,2%. Рост ВВП Китая ожидается на уровне 6,7% в текущем году, на 6,3% в следующем и на 6,1% в 2019 году. Экономика Японии вырастет на 1,5%, 1,3% и 0,8% в период с 2017 по 2019 годы.
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