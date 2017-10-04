Индексы США 3 октября вновь достигли рекордов

Основные фондовые индексы США во вторник выросли, вновь поставив рекорды, на фоне сильных данных по объемам продаж автомобилей, свидетельствуют результаты торгов.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,37% - до 22641,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,23% - до 6531,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 2534,58 пункта.

Продажи автомобилей компании FordF Motor выросли в сентябре на 8,7% в годовом выражении, до 222,248 тысячи, а General Motors - на 12%, до 279,397 тысячи. Росту способствовало увеличение продаж моделей Chevrolet (на 17%) и GMC (на 9%).

Аналитики ожидают, что продажи автомобилей в сентябре достигнут максимального за год показателя из-за ураганов "Харви" и "Ирма", после которых многие американцы вынуждены приобретать новые автомобили.

Инвесторы также ждут статистических данных, которые будут опубликованы позже на этой неделе. Так, в среду будет обнародована статистика по индексу деловой активности в сфере услуг США за сентябрь и данные по числу рабочих мест в частных компаниях США в сентябре.

Позднее на этой неделе также ожидается публикация статистики рынка труда. По прогнозам экспертов, безработица в США в сентябре сохранилась на уровне августа в 4,4%, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 93 тысячи, почасовая заработная плата выросла на 0,2% в годовом выражении.

"Последние дни данные были довольно сильны, что заставляет рынки по всему миру расти. Оценки высоки, но обоснованно высоки", - отмечает старший рыночный стратег Ameriprise Financial Дэвид Джой (David Joy) агентству Market Watch.