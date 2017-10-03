Биржи АТР в основном растут 3 октября вслед за рынками США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.06 EET австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,61% - до 5694,1 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,85%, до 20574,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index - увеличивался на 1,63%, до 28003,8 пункта.

Биржи Китая и Южной Кореи закрыты в связи с национальными праздниками. По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,28% - до 3348,94 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,69%, до 1988,49 пункта, корейский KOSPI - на 0,9%, до 2394,47 пункта.

Американские индексы достигли рекордных уровней в понедельник на фоне позитивной статистики из США. По сообщению американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 60,8% с 58,8% в августе. При этом эксперты, напротив, прогнозировали снижение показателя до 58%.

В то же время биржи Австралии во вторник оказались под давлением ожиданий решения ЦБ страны по ключевой ставке. Регулятор в итоге сохранил ее на текущем уровне в 1,5%, отметив, что заработная плата в стране растет медленно, и эта тенденция, вероятно, продолжится некоторое время. Решение ЦБ Австралии совпало с прогнозами экспертов.