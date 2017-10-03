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Эксперты против принятия законопроекта о защите инвесторов на рынках капитала в имеющейся редакции
07:38 03.10.2017 |
Эксперты выступают против принятия законопроекта о защите инвесторов от злоупотребления на рынках капитала в имеющейся редакции.
Об этом эксперты сообщили во время круглого стола, передают Українські Новини.
НКЦБФР инициировала проект закона №6303 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите инвесторов от злоупотребления на рынках капитала".
Данным законопроектом предлагается закрепление в законодательстве гарантий независимости регулятора рынка, а именно НКЦБФР.
Согласно законопроекту, для большей эффективности регулятора предлагается ввести 3 уровня надзора за рынком: оценивание, проверка, рассмотрение дела.
В рамках данного пункта регулятор должен быть наделен полномочиями проводить проверки, запрашивать документы в случае подозрения в незаконных действиях на рынке капитала.
"Заходить в помещения, изымать документы и носители информации имеют право только правоохранительные органы, и подобные вещи требуют уголовного дела и решения следственного судьи. Изменить это законопроектом №6303 невозможно", - отметил партнер юрфирмы Esquires Артем Сапрыкин.
Юристы сообщили, что данные статьи законопроекта противоречат законодательству, так как подобные проверки могут осуществлять только правоохранительные органы.
Также юрист заявил, что законопроект требует внесения поправок и не может быть принят на данный момент.
В свою очередь депутат Верховной Рады (фракция "Блок Петра Порошенко"), член парламентского комитета по вопросам финполитики и банковской деятельности Павел Ризаненко во время круглого стола сообщил, что фондовый рынок сейчас не в приоритете.
"Вопрос фондового рынка сегодня не является приоритетным для правительства и в переговорах с МВФ, поэтому принятие этого законопроекта может затянуться", - заявил депутат.
Кроме того, законопроектом предусмотрены изменения в законодательстве, которые, по мнению НКЦБФР, позволят обеспечить правила участия для участников рынка капиталов, противодействовать злоупотреблениям по ценным бумагам, а также увеличить инвестиции в экономику.
Также проектом закона №6303 внедряется механизм страхования профессиональной ответственности НКЦБФР и возмещения убытков в результате принятия регулятором неправомерного решения, действий или бездеятельности.
Как сообщали Українські Новини, в начале сентября НКЦБФР и SWIFT договорились о сотрудничестве по внедрению международных стандартов административной отчетности в финансовом секторе.
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