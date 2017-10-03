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Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 в понедельник достигли рекордных уровней
07:28 03.10.2017 |
Все три основных фондовых индекса США в понедельник выросли до рекордных уровней на фоне позитивной статистики по деловой активности в промышленности страны, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,39% - до 2529,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,32% - до 6516,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,39%, до 2529,12 пункта.
По сообщению американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 60,8% с 58,8% в августе. При этом эксперты прогнозировали снижение показателя до 58%.
"Я думаю, что рынком движет оптимизм по поводу четвертого квартала, а также ожидания того, что третий квартал окажется похожим на второй", - приводит агентство MarketWatch слова главного рыночного стратега в Boston Private Wealth Роберта Павлика (Robert Pavlik).
Участники рынка также обратили внимание на заявление президента Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрика Харкера (Patrick Harker), который сказал, что регулятор "предварительно наметил" следующее повышение ставки в декабре.
Кроме того, инвесторы реагируют на новости из Лас-Вегаса, где в воскресенье вечером по местному времени произошла стрельба на музыкальном фестивале. По последним данным, 58 человек погибли, более 500 пострадали, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он покончил с собой. Президент США Дональд Трамп назвал проявлением "абсолютного зла" массовое убийство людей в Лас-Вегасе.
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