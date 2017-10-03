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Рынок акций Украины завершил первые торги в октябре ростом
18:53 02.10.2017 |
Украинский рынок акций завершил торги в понедельник ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 2,87% - до 1219,36 пункта, индекс ПФТС - на 0,21%, до 294,16 пункта.
Объем торгов на УБ составил 6,9 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 283,4 млн грн, в том числе акциями - 0,34 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги "Укрнафты" (+8,83%), "Мотор Сичи" (+2,17%) и "Центрэнерго" (+1,23%).
Снизились в цене акции "Донбассэнерго" (-0,14%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,39%) и "Мотор Сичи" (+1,03%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 1,06% - до 543,53 пункта при объеме торгов 4,7 млн злотых (47,3 млн грн).
В "индексной корзине" в авангарде роста были акции "Агротона" (+2,61%), "Кернела" (+2,41%) и KSG Agro (+0,89%).
Снизились в цене только акции "Милкиленда" (-0,59%).
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