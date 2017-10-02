Фондовые индексы АТР выросли 2 октября на статданных из Китая и Японии

Почти все открытые для торгов биржи Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник выросли благодаря позитивным данным из Китая и Японии.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific опустился менее чем на 0,1%, до 161,07 пункта.

Японский Nikkei 225 повысился на 0,22%, хотя более широкий индекс Topix снизился на 0,07%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,8%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,2%, сингапурский FTSE Straits Times - на 1,3%.

Биржи Гонконга, материкового Китая, Южной Кореи и Индии в понедельник были закрыты в связи с государственными праздниками. Торги в Китае и Южной Корее возобновятся лишь на следующей неделе.

Официальный индекс менеджеров закупок (PMI) Китая вырос с 51,7 пункта в августе до 52,4 в прошлом месяце - самого высокого уровня за более чем пять лет. Аналитики, напротив, ожидали небольшого снижения, до 51,6 пункта.

Индикатор уже 14 месяцев держится выше 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

Между тем промышленный PMI, рассчитываемый частными организациями Caixin Media Co. и Markit, снизился в сентябре до 51 пункта с августовских 51,6 пункта - максимального уровня за полгода.

Индекс доверия японский промышленных предприятий (Танкан) подскочил с 17 пунктов во втором квартале до 22 пунктов в третьем квартале - максимума за 10 лет. Аналитики в среднем ожидали повышения до 18 пунктов.

"Настроения на рынке уже довольно долго были позитивными, и рынком движут хорошие экономические прогнозы и рост прибыли", - считает инвестиционный консультант новозеландской Forsyth Barr Эдриен Вэнс.

В Азии в целом подорожали бумаги горнодобывающих и металлургических компаний в ответ на позитивные статданные из Китая: BHP прибавила 1,3% на торгах в Сиднее, Fortescue - 1,8%, Rio Tinto - 2,2%, курс акций японской Nippon Steel & Sumitomo Metal вырос на 0,8%. Индекс отрасли в Австралии поднялся на 1,8%.

Котировки ценных бумаг Nissan Motor Co. упали на 2,7% после приостановки регистрации как минимум 60 тыс. новых автомобилей в Японии. Компания получила уведомление от министерства транспорта Японии о том, что тысячи автомобилей отгружались со всех шести заводов в Японии после итоговой проверки, которую проводили не уполномоченные на то сотрудники.

Минтранс рекомендовал Nissan пересмотреть процесс контроля качества и призвал других японских производителей провести проверки на предмет выявления аналогичных инцидентов. Цена акций Toyota уменьшилась на 0,1%, Mazda - на 0,4%.