Основные американские фондовые индексы в пятницу выросли, S&P 500 достиг рекордного уровня на фоне внутренних данных, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,11%, составив 22405,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,66%, до 6495,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,37%, до 2519,36 пункта.

Потребительские доходы в США в августе выросли на 28,6 миллиарда долларов, или на 0,2% по сравнению с июлем, расходы - на 18 миллиардов долларов, или на 0,1%, сообщило ранее днем бюро экономического анализа министерства торговли США.

При этом индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по окончательной оценке, снизился до 95,1 пункта с 96,8 пункта в августе.

Акции компании Zogenix Inc подскочили на 172% на фоне сообщения корпорации об успешном испытании нового лекарства для лечения эпилепсии.

Инвесторы также обратили внимание на комментарии президента Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрика Харкера (Patrick Harker) о том, что регулятор "предварительно наметил" следующее повышение базовой ставки в декабре.

"Фундаментальные основы сейчас не выглядят слабыми, но оценки немного натянуты, поэтому инвесторы могут взять паузу", - отмечает агентству MarketWatch инвестстратег Wells Fargo Private Bank Шон Линч (Sean Lynch).