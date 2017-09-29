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Рынок акций Украины завершил последние торги в сентябре умеренным ростом
20:32 29.09.2017 |
Фондовый рынок Украины завершил торги в пятницу умеренным ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,89% - до 1185,31 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 292,76 пункта.
Объем торгов на УБ составил 12,4 млн грн, в том числе акциями 12 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 117,36 млн грн, в том числе акциями - 0,36 млн грн.
Почти все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Укрнафты" (+3,82%), "Донбассэнерго" (+1,72%) и "Мотор Сичи" (+1,01%).
Подешевели только акции "Центрэнерго" (-1,3%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+2,9%) и "Центрэнерго" (-1,4%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу просел на 0,02% - до 537,82 пункта при объеме торгов 3,8 млн злотых (27,74 млн грн).
В "индексной корзине" снизились в цене акции "Кернела" (-0,64%) и "Агротона" (-0,24%).
Подорожали акции Coal Energy (+8,22%), агрохолдинга ИМК (+2,44%) и KDM Shipping (+2,29%).
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