Финансовые новости
- |
- 29.09.17
- |
- 11:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индекс Nikkei 225 снижается 29 сентября на данных японской статистики, остальные биржи АТР растут
08:25 29.09.2017 |
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром демонстрируют положительную динамику, в то время как японский Nikkei 225 незначительно снижается после публикации внутренней статистики страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,25% - до 3348,14 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1985,6 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,33% - до 27512,65 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 0,7% - до 2389,95 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,23%, до 5683,2 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,05%, до 20354,39 пункта.
Трейдеры обратили внимание на статистику из Японии, опубликованную в пятницу. Как сообщило статистическое ведомство министерства внутренних дел и коммуникаций страны, инфляция в Японии в августе составила в годовом исчислении 0,7%, а в месячном выражении потребцены выросли на 0,2%. Несмотря на ежемесячный рост, показатель годовой инфляции по-прежнему далек от целевой отметки Банка Японии в 2%.
Кроме того, японское статбюро опубликовало данные по безработице в стране. Так, безработица в Японии в августе сохранилась на уровне 2,8%. Число безработных в стране в августе составило 1,89 миллиона человек, что на 230 тысяч (на 10,8%) меньше аналогичного показателя годичной давности.
Биржи продолжают реагировать на новости о налоговой реформе в США. Президент США Дональд Трамп поддержал проект реформы, согласно которому, корпоративный налог (на прибыль юрлиц) предлагается сократить до 20% вместо нынешних 35%. Комментируя реформу, Трамп заявил, что для него она "не очень хороша", но "хороша для американцев". Он также добавил, что с нетерпением ждет работы с Конгрессом по этой "исторической реформе, которая позволит вернуть рабочие места и компании в США".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Минюст взялся расчищать украинский рынок нотариальных услуг
ТОП-НОВОСТИ
|Фрэнсис Мод: Помогут ли технологии побороть коррупцию в Украине
|Волкер: Ситуация в Калиновке не повлияет на предоставление США оружия Украине
|Валюту на межбанке скупают энергетики и нефтетрейдеры
|Не сепаратист. Что на самом деле установила лингвистическая экспертиза в деле Януковича
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 26,5801 грн
|Курс евро слабо растет 29 сентября в преддверии публикации статданных макрорегиона
|НБУ продал 28 сентября банкам депозитные сертификаты на 11 877 млн гривен
|Остатки средств на корсчетах банков 29.09.17
|Южная Корея запретила все виды ICO
|Объем торгов долларом на межбанке 28 сентября увеличился на $59,5 млн до $257,6 млн
Это интересно
|10 крупнейших медиа-магнатов в истории
|Разрабатывается первый в мире блокчейн-смартфон
|Facebook за месяц до выборов в бундестаг заблокировала десятки тысяч фейковых аккаунтов в Германии
|LG Display показала сгибающиеся лампы OLED, которые могут работать более 10 лет
|JPMorgan обязали возместить свыше $4 млрд за неправильное распоряжение наследством клиента
|5 самых больших пузырей на рынке прямо сейчас
|В Дубае протестировали беспилотное летающее такси