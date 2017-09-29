Индекс Nikkei 225 снижается 29 сентября на данных японской статистики, остальные биржи АТР растут

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром демонстрируют положительную динамику, в то время как японский Nikkei 225 незначительно снижается после публикации внутренней статистики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,25% - до 3348,14 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,55%, до 1985,6 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,33% - до 27512,65 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 0,7% - до 2389,95 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,23%, до 5683,2 пункта, японский Nikkei 225 - снижался на 0,05%, до 20354,39 пункта.

Трейдеры обратили внимание на статистику из Японии, опубликованную в пятницу. Как сообщило статистическое ведомство министерства внутренних дел и коммуникаций страны, инфляция в Японии в августе составила в годовом исчислении 0,7%, а в месячном выражении потребцены выросли на 0,2%. Несмотря на ежемесячный рост, показатель годовой инфляции по-прежнему далек от целевой отметки Банка Японии в 2%.

Кроме того, японское статбюро опубликовало данные по безработице в стране. Так, безработица в Японии в августе сохранилась на уровне 2,8%. Число безработных в стране в августе составило 1,89 миллиона человек, что на 230 тысяч (на 10,8%) меньше аналогичного показателя годичной давности.

Биржи продолжают реагировать на новости о налоговой реформе в США. Президент США Дональд Трамп поддержал проект реформы, согласно которому, корпоративный налог (на прибыль юрлиц) предлагается сократить до 20% вместо нынешних 35%. Комментируя реформу, Трамп заявил, что для него она "не очень хороша", но "хороша для американцев". Он также добавил, что с нетерпением ждет работы с Конгрессом по этой "исторической реформе, которая позволит вернуть рабочие места и компании в США".