Индексы США выросли, S&P 500 достиг рекорда на фоне внутренней статистики

Основные американские фондовые индексы завершили четверг ростом, S&P 500 достиг рекордного уровня на фоне внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,18%, до 22381,20 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ остался на уровне открытия - 6453,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,12%, до 2510,06 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 23 сентября, выросло на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 272 тысячи, при этом количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 сентября, снизилось на 45 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 1,934 миллиона человек.

Министерство торговли США также сообщило окончательную оценку реального роста ВВП США во втором квартале 2017 года, который составил 3,1% в годовом выражении. Ранее темпы роста ВВП во втором квартале оценивались в 3%.

Инвесторы продолжают оценивать опубликованные накануне детали республиканского проекта налоговой реформы, в рамках которого предусмотрено сокращение уровня налогообложения в стране на 20%. Корпоративный налог, согласно этому плану, предлагается сократить до 20% вместо нынешних 35%. Вместо шестиступенчатой подоходной шкалы от 10 до 39,6% предлагается ввести трехступенчатую - 12%, 25% и 35%. Конгресс при этом оставляет за собой право повысить эту шкалу для наиболее состоятельных граждан.

"Нам надо подождать и посмотреть, как план Трампа реализуется законодательно", - сказал агентству MarketWatch эксперт Deutsche Bank в Лондоне Джим Рейд (Jim Reid).