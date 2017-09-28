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Рынок акций Украины в четверг вновь вырос
17:58 28.09.2017 |
Фондовый рынок Украины в четверг вновь завершил торги ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,55% - до 1174,8 пункта, индекс ПФТС - на 0,16%, до 292,76 пункта.
Объем торгов на УБ составил 12,1 млн грн, в том числе акциями - 10,8 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 601,8 млн грн, в том числе акциями - 0,3 млн грн.
Среди индексных акций УБ в авангарде роста были бумаги "Укрнафты" (+3,57%), "Мотор Сичи" (+3,57%) и "Донбассэнерго" (+0,35%).
Снизились в цене только акции "Центрэнерго" (-0,78%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+2,25%) и "Центрэнерго" (-1,52%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв повысился на 0,06% - до 538,56 пункта при объеме торгов 1,17 млн злотых (8,5 млн грн).
В "индексной корзине" дорожали акции "Астарты" (+1,16%) и агрохолдинга ИМК (+0,38%).
С отрицательной динамикой лидировали бумаги Coal Energy (-7,69%), "Агротона" (-4,28%) и "Милкиленда" (-2,94%).
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