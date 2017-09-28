Объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 10,7% до 131,8 млрд гривен в январе-августе

Объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 10,68%, или на 15,76 млрд гривен, до 131,82 млрд гривен в январе-августе текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (147,58 мрлд гривен).

Об этом говорится в данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передают Українські Новини.

Наибольший объем торгов по финансовым инструментам на организаторах торговли за указанный период зафиксирован с государственными облигациями Украины - 122,19 млрд гривен (92,6% от общего объема биржевых контрактов на организаторах торговли в январе-августе текущего года).

Общий объем выпусков эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных НКЦБФР в январе-августе 2017 года, составил 121,7 мрд гривен, что больше на 63,56 млрд гривен по сравнению с соответствующим периодом 2016 (58,13 млрд гривен).

В течение января-августа 2017 комиссией зарегистрировано 79 выпусков акций на сумму 104,36 млрд гривен.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 году объем зарегистрированных выпусков акций увеличился на 62,85 млрд гривен.

В течение января-августа 2017 объем выпусков инвестиционных сертификатов паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных комиссией, составлял 4,05 млрд гривен, что меньше на 265,40 млн гривен по сравнению с данными за аналогичный период 2016 года.

В течение января-августа 2017 объем выпусков акций корпоративных инвестиционных фондов, зарегистрированных комиссией, составлял 9,51 млрд гривен, что больше на 2 млрд гривен по сравнению с данными за аналогичный период 2016 года.

С начала регистрации по состоянию на 31.08.2017 количество зарегистрированных корпоративных и паевых инвестиционных фондов составляла 2 282 институтов совместного инвестирования, из них: 506- корпоративных инвестиционных фондов, 1 776- паевых инвестиционных фондов.

Как сообщали Українські Новини, объем биржевых контрактов с ценными бумагами уменьшился на 17,21% до 236,95 млрд гривен в 2016 году по сравнению с 2015 годом.