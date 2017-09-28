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Азиатские индексы 28 сентября изменяются разнонаправленно, Япония в плюсе благодаря экспортерам и финкомпаниям
09:09 28.09.2017 |
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в четверг, японский рынок растет вслед за котировками акций финкомпаний и экспортеров.
Тем временем, рынки Китая и Гонконга опускаются, что, по мнению экспертов, говорит о фиксации инвесторами прибылей перед длительными праздниками, пишет MarketWatch.
Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%, южнокорейский KOSPI - также вырос на 0,1%.
Рост доходностей казначейских облигаций США поддерживает акции японских и австралийских финкомпаний в четверг. Стоимость бумаг японского страховщика T&D Holdings подскочила на 3%, Dai-ichi Life Holdings - на 1,9%, Shinsei Bank - на 1,6%.
Котировки акций австралийских Macquarie Group, Commonwealth Bank и National Australia Bank выросли соответственно на 2,2%, 0,3% и 0,3%.
Ослабление иены относительно доллара США в четверг поддерживает акции японских экспортеров: бумаги Toyota подорожали на 0,2%, Sony - на 0,9%, Canon - на 0,6%.
Тем временем, китайские инвесторы готовятся к длительным праздникам: всю следующую неделю рынки КНР будут закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР, рынки Гонконга будут закрыты в понедельник и вернутся к работе во вторник.
Эксперты отмечают, что трейдеры, вероятно, продают акции, чтобы зафиксировать прибыли перед долгими выходными. Однако уверенность инвесторов в перспективах китайской экономики сохраняется на фоне сильных показателей промышленного сектора, отмеченных за последнее время.
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