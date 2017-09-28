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Биржи США выросли на фоне подорожания акций технологических и финансовых компаний
07:29 28.09.2017 |
Основные американские фондовые индексы завершили торги в плюсе на фоне роста компаний финансового и технологического сектора и на ожиданиях объявления президентом США Дональдом Трампом деталей обширной налоговой реформы позднее в среду, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,25%, до 22340,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,15%, до 6453,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,41%, до 2507,04 пункта.
Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен заявила, что несмотря на пока низкую инфляцию, регулятор "возможно, недооценил улучшение ситуации на рынке труда". Глава регулятора также подтвердила планы на постепенное повышение процентной ставки.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что согласился на сокращение налогов в США до 20%, как предлагает республиканское большинство в конгрессе, хотя планировал в рамках президентской кампании снизить эту цифру до 15%.
Республиканская партия представила план, который предлагает сокращение налогов для бизнеса. При этом налоговые вычеты поощряют покупку жилья и благотворительность.
Корпоративный налог, согласно этому плану, предлагается сократить до 20% вместо нынешних 35%. Вместо шести ступенчатой подоходной шкалы от 10 до 39,6% предлагается ввести трех ступенчатую - 12%, 25% и 35%. Конгресс при этом оставляет за собой право повысить эту шкалу для наиболее состоятельных граждан.
"С налоговой реформой связано много оптимизма, особенно среди мелких компаний, которые выиграют от этого", - приводит агентство MarketWatch слова главного рыночного стратега JonesTrading Майкла О'Рурка (Michael O'Rourke).
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