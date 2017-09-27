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Рынок акций Украины 27 сентября вновь завершил торги ростом
18:01 27.09.2017 |
Фондовый рынок Украины в среду еще немного подрос: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,44% - до 1156,88 пункта, индекс ПФТС - на 0,09%, до 292,29 пункта.
Объем торгов на УБ составил 16,8 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил почти 124 млн грн, в том числе акциями - 0,36 млн грн.
В "индексной корзине" УБ подорожали акции "Укрнафты" (+5,81%), Райффайзен Банка Аваль (+2,16%) и "Мотор Сичи" (+0,52%).
Снизились в цене бумаги "Центрэнерго" (-0,44%) и "Донбассэнерго" (-0,14%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,64%) и "Мотор Сичи" (-0,72%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв повысился на 0,49% - до 540,98 пункта при объеме торгов 0,155 млн злотых (1,13 млн грн).
Среди индексных акций дорожали только бумаги "Астарты" (+0,75%).
С отрицательной динамикой лидировали акции "Агротона" (-4,26%), Coal Energy (-2,6%) и агрохолдинга ИМК (-1,22%).
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