Рынок акций Украины 27 сентября вновь завершил торги ростом

Фондовый рынок Украины в среду еще немного подрос: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,44% - до 1156,88 пункта, индекс ПФТС - на 0,09%, до 292,29 пункта.

Объем торгов на УБ составил 16,8 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил почти 124 млн грн, в том числе акциями - 0,36 млн грн.

В "индексной корзине" УБ подорожали акции "Укрнафты" (+5,81%), Райффайзен Банка Аваль (+2,16%) и "Мотор Сичи" (+0,52%).

Снизились в цене бумаги "Центрэнерго" (-0,44%) и "Донбассэнерго" (-0,14%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+1,64%) и "Мотор Сичи" (-0,72%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду к 16:15 кв повысился на 0,49% - до 540,98 пункта при объеме торгов 0,155 млн злотых (1,13 млн грн).

Среди индексных акций дорожали только бумаги "Астарты" (+0,75%).

С отрицательной динамикой лидировали акции "Агротона" (-4,26%), Coal Energy (-2,6%) и агрохолдинга ИМК (-1,22%).

