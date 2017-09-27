Рынки акций Азии без энтузиазма встретили сигналы Йеллен о возможности повышения ставки ФРС

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду изменяются разнонаправленно, инвесторы региона предпочли пока проигнорировать намеки председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на возможность скорого повышения процентной ставки.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific без учета Японии повысился на 0,2%, до 162,73 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,3%, более широкий индекс Topix - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,2%, индийский Sensex - на 0,5%.

Вместе с тем гонконгский Hang Seng вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite почти не изменился, а Shenzhen Composite (в котором выше доля технологичных компаний) прибавил 0,6%. Сингапурский FTSE Straits Times поднялся на 0,7%.

Слова председателя Дж.Йеллен о целесообразности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, не дожидаясь, пока инфляция восстановится до целевых 2%, поддержали надежды рынка на повышение базовой процентной ставки ЦБ на декабрьском заседании.

"Было бы неосмотрительно ставить монетарную политику на паузу до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню - 2%", - сказала Дж.Йеллен в рамках ежегодной встречи Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE).

Также во вторник впервые выступал новый глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик, который заявил, что его "вполне устраивает" повышение процентной ставки в декабре.

Японский рынок снижается в ожидании промежуточных дивидендных выплат большинства японских компаний: первая половина финансового года в стране завершается в эту субботу, и получить дивиденды за I полугодие могли только акционеры, зафиксированные в документах компаний до закрытия торгов во вторник.

Как обычно, сильнее всего от торгов без права на дивиденды страдают японские банки, их отраслевой индекс в рамках Topix опустился на 1,2%.

На Тайване дорожают акции высокотехнологичных компаний: Lagan - на 5,6%, Hon Hai Precision - на 1,5%.

Китайские девелоперы поддерживают рост гонконгской фондовой площадки: Shimao Properties прибавила 8,4% после улучшения прогноза для ее акций аналитиками Goldman Sachs, Agile Group поднялась на 7,9%, Country Garden - на 5,6%, China Resources - на 2,9%.

Рыночная стоимость сингапурской Mandarin Oriental International Ltd. рухнула почти на 30%. Компания отменила продажу отеля Excelsior в Гонконге, поскольку полученные предложения были существенно ниже ее ожиданий, что является редкость для города, где цены на недвижимость продолжают бить все рекорды.

