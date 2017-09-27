Индексы США 26 сентября в основном закрылись слабым ростом

Акции технологических компаний во вторник росли, помогая фондовым индексам США стабилизироваться после потерь днем ранее.

DJ Industrial Average вырос на 12 пунктов, или менее чем на 0,1%, до 22284 пунктов, отскочив после вчерашнего падения, которое стало самым серьезным с 5 сентября. S&P 500 прибавил менее 0,1%, а Nasdaq Composite, в котором большой вес имеют акции технологического сектора, набрал 0,2%.

В понедельник опасения насчет напряженности между США и Северной Кореей спровоцировали откат в США. По словам аналитиков, поскольку во вторник не произошло важных событий, касающихся геополитической ситуации, инвесторы, видимо, решили воспользоваться недавним спадом.

"Инвесторы стремятся приобрести слегка понизившиеся активы", - заметил Крис Вулф, инвестиционный директор из подразделения по управлению активами First Republic Bank. Как он добавил, поскольку доходность облигаций все еще сравнительно невысока, "единственным доступным вариантом становятся акции".

Акции технологических компаний в составе S&P 500 повысились на 0,4%. Сектор, который в этом году внес значительный вклад в рост рынка США, вчера пережил спад.

Бумаги поставщика ПО Red Hat поднялись на 4,1%, войдя в число лидеров роста в индексе. Компания отчиталась за последний квартал о превзошедших ожидания прибыли и выручке. Акции производителя микросхем Nvidia выросли на 0,6%, акции Apple, падавшие в этом месяце, прибавили 1,7%.

Инвесторы стали отказываться от активов, считающихся сравнительно надежными. Золото подешевело на 0,7%, а японская иена, которая обычно укрепляется в периоды напряженности, опустилась на 0,4% в паре с долларом.

Усиление напряженности между Северной Кореей и США в последние месяцы оказывало давление на ведущие мировые индексы и приводила к резкому росту таких активов, как золото.

"Такие события приводят к колебаниям на рынках, - указал Сэт Духра, портфельный управляющий Janus Henderson Investors.

Опасения насчет Северной Кореи усилились в понедельник, когда министр иностранных дел страны предупредил, что военные Северной Кореи будут сбивать американские военные самолеты даже за пределами воздушного пространства страны. Белый дом не воспринял всерьез эти заявления.

На этой неделе инвесторы также надеются подчерпнуть информацию из речей представителей центральных банков. Позднее во вторник в Кливленде речь произнесет председатель ФРС Джанет Йеллен, а в четверг выступит вице-председатель Стэнли Фишер. ФРС на прошлой неделе намекнула, что в этом году может повысить ставки еще раз. Однако многие трейдеры скептически относятся к тому, что центробанк внесет ясность в этот вопрос.

"На мой взгляд, эти выступления не предоставят участникам рынков какой-либо важной информации. Представители ФРС обычно склоняются то в сторону ужесточения, то в сторону смягчения денежно-кредитной политики, по крайней мере в своих заявлениях", - указал Марк Хеппенстолл, инвестиционный директор Penn Mutual Asset Management.

Доходность 10-летних гособлигаций США повысилась до 2,229% с уровня 2,220%, зафиксированного в понедельник.

Индекс доллара WSJ поднялся на 0,3% после роста до сентябрьского максимума в понедельник.

Stoxx Europe 600 остался почти без изменений. Южнокорейский Kospi потерял 0,3%. Японский Nikkei Stock Average опустился на 0,3%, акции технологических компаний подверглись давлению продаж.