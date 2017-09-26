Азиатские фондовые индексы снизились во вторник, подешевели акции интернет-компаний

Американские индексы Dow Jones и S&P 500 снизились в понедельник на 0,2%, тогда как индекс Nasdaq потерял 0,9%.

Глава МИД Северной Кореи Ли Ен Хо отметил накануне, что последние заявления США в отношении его страны являются по сути объявлением войны, и что Пхеньян оставляет за собой право сбивать американские бомбардировщики.

"Участники рынка выражают обеспокоенность, однако пока не готовы всерьез рассматривать возможность полномасштабного военного конфликта", - отметил аналитик UOB Group Аивен Айп.

Сводный индекс азиатского региона MSCI Asia Pacific опустился во вторник на 0,3%.

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,3%, более широкий Topix практически не изменился.

Южнокорейский KOSPI понизился на 0,3%. Акции Samsung Electronics подешевели на 3,7%, Korean Air Lines - на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,2%, индийский BSE Sensex 30 - на 0,1%.

Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite прибавили менее 0,1%.

Цена бумаг азиатских интернет-компаний упала вслед за обвалом бумаг их американских конкурентов накануне. Капитализация китайской Tencent снизилась на 1,2%, Baidu - на 2,5%.

Японские производители электроники Sony и Nintendo потеряли 2% и 1,9% соответственно.

Тем временем акции нефтедобывающих компаний значительно подорожали благодаря росту цен на нефть до двухлетнего максимума. Котировки акций японских Inpex и Japan Petroleum выросли на 1,7% и 3,2% соответственно, австралийских Santos и Woodside Petroleum - на 3,5% и 2,9%.