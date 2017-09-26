Биржи США снизились 25 сентября вслед за акциями техносектора

Основные американские фондовые индексы завершили понедельник в минусе на фоне снижения акций технологического сектора и роста геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,24%, до 22296,09 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,88%, до 6370, 59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,22%, до 2496,66 пункта.

Активная продажа акций технологического сектора была спровоцирована падением стоимости бумаг Apple на фоне "прохладной реакции" на новый iPhone 8. Акции Apple потеряли в стоимости 0,88%, Facebook - 4,5%, Netflix - 4,7%.

Инвесторы продолжают следить за конфликтом между США и Северной Кореей. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп с трибуны ООН пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, а северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил личным заявлением, в котором высказал ответные угрозы Трампу. В августе и сентябре Совбез ООН значительно ужесточил санкции против КНДР за ракетную и ядерную программу Пхеньяна, США также ввели против КНДР беспрецедентно жесткие односторонние финансовые санкции.

Ранее в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай крайне озабочен последним обострением ситуации на Корейском полуострове, а также призывает стороны конфликта проявлять сдержанность и избегать провокационных заявлений и действий.