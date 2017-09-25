Биржи АТР в основном снижаются на фоне выборов в Германии

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются в понедельник в основном в минусе, инвесторы оценивают итоги выборов в бундестаг Германии.

По состоянию на 08.36 EET индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,37% - до 3340,62 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,45%, до 1979,64 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опускался на 1,03% - до 27594,81 пункта. Корейский KOSPI падал на 0,43% - до 2378,09 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - рос на 0,06%, до 5685,5 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - на 0,49% - до 20394,5 пункта.

Инвесторы анализируют, какое влияние на рынки окажут результаты выборов в бундестаг Германии, по итогам которых Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с канцлером Ангелой Меркель набрал 33% голосов, на втором месте оказалась Социал-демократическая партия Германии с 20,5% голосов, правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в бундестаг с 12,6% голосов. Преодолев 5%-ный барьер, в бундестаг также проходят Свободная демократическая партия с 10,7%, "Левые" с 9,2%, "Зеленые" с 8,9%.

Впервые с 1949 года две главные политические силы ХДС/ХСС и СДПГ показали такие слабые результаты и в парламент прошла партия более правых взглядов, чем ХДС.

Китайские индексы снижаются, так как трейдеры продолжают реагировать на понижение суверенного рейтинга КНР агентством S&P. На прошлой неделе международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Китая в национальной и иностранной валютах до "A+" с "AA-" со стабильным прогнозом. Минфин Китая назвал решение S&P о понижении суверенного рейтинга ошибочным и трудным для понимания. Ведомство отметило улучшения в экономике страны, которые "игнорирует" S&P. Позднее агентство также понизило рейтинг 21 связанной с государством китайской компании.