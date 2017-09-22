Биржи США закрылись в минусе после рекордов накануне

Основные американские фондовые индексы в четверг снизились после рекордного роста на фоне заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого были объявлены в среду вечером, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,24%, до 22359,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,52%, до 6422,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,3%, до 2500,60 пункта. Накануне Dow Jones и S&P 500 выросли до рекордов.

По итогам сентябрьского заседания регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 1-1,25%, а также объявил о начале продажи активов со своего баланса в 4,5 триллиона долларов в октябре.

В то же время ФРС заявила, что ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария" разрушили многие населенные пункты и причинили серьезный ущерб. Регулятор отметил, что связанные с ураганами разрушения повлияют на экономическую активность в краткосрочной перспективе, однако в среднесрочном плане курс развития национальной экономики вряд ли изменится.

Между тем министерство труда США в четверг сообщило, что за неделю, завершившуюся 16 сентября, число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 23 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 259 тысяч.

Аналитики, напротив, ожидали роста заявок на 16 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели, до 300 тысяч. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону понижения на 2 тысячи - до 282 тысяч.