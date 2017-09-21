Большинство фондовых индексов Азии 21 сентября снизились, Япония завершила торги в плюсе после заседания ЦБ

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились в четверг, исключением стал японский рынок, поддержку которому оказало ослабление иены.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,2%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%.

Азиатские индексы отреагировали снижением на решения Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам состоявшегося накануне заседания.

Как сообщалось, в среду ФРС приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 1-1,25% годовых, а также дала понять, что рассчитывает на еще один подъем ставки в этом году и три в следующем. Федрезерв также заявил, что планирует начать сокращение активов на балансе в октябре.

Инвесторы реагируют на планы Федрезерва продолжить повышение ставок, несмотря на снижение инфляции, отмечает аналитик CMC Markets Singapore Pte Маргарет Янг.

"Возможно, часть средств выводится инвесторами из Азии на фоне укрепления доллара США после заседания ФРС", - цитирует М.Янг MarketWatch.

Решения американского ЦБ поддержали доллар США, стоимость которого относительно иены в среду выросла на 0,6%, а в четверг - на 0,2%.

Котировки акций японских экспортеров выросли благодаря ослаблению иены: бумаги Toyota подорожали на 0,7%, Honda - также на 0,7%, Nissan - на 0,5%.

Банк Японии, завершивший в четверг двухдневное заседание, не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики: целевая доходность 10-летних гособлигаций была оставлена на уровне около нуля, процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на уровне минус 0,1%.

Японский ЦБ также оставил без изменения объем программы выкупа активов - на уровне около 80 трлн иен ($715 млрд) в год.

Банк Японии подтвердил оценку ситуации в экономике, отметив, что ВВП "растет умеренными темпами".

Акции страховых компаний подорожали в четверг на фоне роста доходностей гособлигаций.

Стоимость акций Dai-ichi Life подскочила на 1%.

Австралийский рынок снизился вслед за снижением котировок акций горнодобывающих компаний. Бумаги Rio Tinto и BHP подешевели по итогам торгов на 0,9% и 0,8%.

Глава Резервного банка Австралии (РБА) Филип Лоу заявил в четверг, что ожидает ускорения темпов экономического роста в стране, а также снижения безработицы в 2018 году.

Он отметил, что считает вполне достижимыми оптимистичные прогнозы Центробанка на следующий год, предусматривающие рост как ВВП, так и инфляции.

Уже после закрытия азиатских рынков международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочные рейтинги Китая в иностранной и национальной валюте до "A+" с "AA-".

В сообщении агентства отмечается, что понижение рейтингов "отражает мнение о том, что продолжительный период быстрого роста объемов кредитования увеличил экономические и финансовые риски в Китае", - говорится в пресс-релизе S&P.