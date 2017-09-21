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Dow Jones и S&P 500 достигли рекордных уровней на фоне новостей от ФРС
07:35 21.09.2017 |
Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в среду достигли рекордных уровней после оглашения решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении ставки и начале сокращения активов в октябре, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,19% - до 22412,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,08%, до 6456,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,06%, до 2508,24 пункта.
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых.
ФРС в 2017 году повышала ставку два раза: в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.
Кроме того, комитет принял решение о начале сокращения активов на своем балансе с октября, говорится в пресс-релизе регулятора.
"Несмотря на то, что это медленный и продуманный план, он может повлиять на взволнованные рынки", - отметила инвестиционный стратег Allianz Global Investors Кристина Хупер (Kristina Hooper), чьи слова приводит агентство MarketWatch.
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