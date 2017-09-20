Финансовые новости
- |
- 20.09.17
- |
- 07:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Фондовые индексы США достигли рекордных максимумов во время спокойной сессии 19 сентября
07:39 20.09.2017 |
Основные фондовые индексы США во вторник вновь достигли рекордных максимумов, несмотря на довольно спокойные торги, обусловленные тем, что инвесторы ждут оглашения решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике в среду.
Снижение геополитической напряженности и стабильный рост мировой экономики побудили инвесторов продолжить толкать акции вверх в последние сессии. Лидерами роста во вторник стали акции компаний из сферы телекоммуникаций и финансового сектора.
Между тем S&P 500 торговался в одном из самых узких диапазонов с мая во вторник.
Инвесторы воздерживаются от серьезных ставок перед оглашением решения ФРС по процентной ставке. Как ожидается, в среду центробанк сохранит ставки без изменения и объявит о начале сокращения баланса объемом в 4,5 трлн долларов.
"На рынке настоящее затишье. Все заняли выжидательные позиции перед заседанием ФРС, - заметил Брет Чесни, старший портфельный менеджер Alpine Global Management. - Судя по сегодняшней картине, лишь небольшой шаг в сторону акций приводит к изменениям цен".
DJ Industrial Average по итогам торгов вырос на 39,45 пункта, или на 0,2%, до 22370,8, показав рост восьмую сессию подряд. S&P 500 прибавил 2,78 пункта, или 0,1%, до 2506,65, а Nasdaq Composite повысился на 6,68 пункта, или на 0,1%, до 6461,32. Каждый из этих индексов закрылся на новом рекордном максимуме во вторник.
Акции телекоммуникационного сектора S&P 500 выросли на 2,3%, войдя в число лидеров роста в составе индекса. Перед этим CNBC сообщил, что T-Mobile и Sprint ведут переговоры о слиянии. Акции Sprint выросли на 6,8%, до 8,20 доллара, а бумаги T-Mobile набрали 5,9%, до 65,42 доллара.
Акции финансовых компаний также выросли на фоне повышения доходности облигаций во вторник. Бумаги Comerica подорожали на 1,6%, до 71,84 доллара, акции U.S. Bancorp повысились на 1,5%, до 53,16 доллара.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США, по данным Tradeweb, выросла до 2,239% с 2,230% в понедельник.
Инвесторы надеются узнать новые подробности, касающиеся планов ФРС в отношении процентных ставок. Многие сомневаются, что центробанк вновь повысит ставки, поскольку инфляция была невысокой, а экономические последствия обрушившихся летом ураганов вызывают опасения.
"Макроданные в США были неоднозначными...поэтому, на мой взгляд, ФРС необходимо взять паузу", - указал Трип Миллер, управляющий партнер Gullane Capital Partners. Он сомневается, что центробанк в этом году еще раз повысит ставки.
Однако в четверг в США был опубликован более благоприятный, чем ожидалось, индекс потребительских цен, который усилил ожидания инвесторов насчет еще одного повышения ставок в этом году.
В настоящее время, по данным CME Group, фьючерсы на фонды ФРС показывают, что инвесторы оценивают вероятность повышения ставки к концу года в 57% против 41% на прошлой неделе.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Небольшая раскачка на межбанке завершилась крошечным снижением курса доллара
ТОП-НОВОСТИ
|Сергей Алексашенко: Сечин признался прямо, что акции «Роснефти» никому не нужны, ну вот просто никому не нужны
|Старт реформы ООН. Как Трамп предлагает принуждать Путина к адекватности
|Если Тимошенко недоступна. Как Рабинович и Богомолец сыграли за Саакашвили
|Оборот розничной торговли Украины за 8 мес. 2017 года вырос на 8,7% - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовые индексы США достигли рекордных максимумов во время спокойной сессии 19 сентября
|Небольшая раскачка на межбанке завершилась крошечным снижением курса доллара
|Рынок акций Украины завершил торги 19 сентября умеренным ростом
|Депозитные ставки для физлиц 19.09.17
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 19 сентября составил 26,1264 грн
|Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 158,8 млн гривен до 307,1 млрд гривен 19 сентября
Это интересно
|Samsung наконец-то позволила отключить кнопку Bixby
|Немецкая марка с китайским капиталом создала пятиметровый электрокар
|Mercedes запустит в серию кроссовер на водороде и батарейках
|Мошенники во главе с уроженцем Марокко за 3 года выманили у бизнесмена из Саудовской Аравии почти $0,5 млн на покупку земли в Украине
|The Pirate Bay уличен в тайном майнинге криптовалюты за счет пользователей
|Китайская Chery представила первый кроссовер для Европы
|Электрические Мерседесы будут заряжаться за пять минут