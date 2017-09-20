Фондовые индексы США достигли рекордных максимумов во время спокойной сессии 19 сентября

Основные фондовые индексы США во вторник вновь достигли рекордных максимумов, несмотря на довольно спокойные торги, обусловленные тем, что инвесторы ждут оглашения решения Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике в среду.

Снижение геополитической напряженности и стабильный рост мировой экономики побудили инвесторов продолжить толкать акции вверх в последние сессии. Лидерами роста во вторник стали акции компаний из сферы телекоммуникаций и финансового сектора.

Между тем S&P 500 торговался в одном из самых узких диапазонов с мая во вторник.

Инвесторы воздерживаются от серьезных ставок перед оглашением решения ФРС по процентной ставке. Как ожидается, в среду центробанк сохранит ставки без изменения и объявит о начале сокращения баланса объемом в 4,5 трлн долларов.

"На рынке настоящее затишье. Все заняли выжидательные позиции перед заседанием ФРС, - заметил Брет Чесни, старший портфельный менеджер Alpine Global Management. - Судя по сегодняшней картине, лишь небольшой шаг в сторону акций приводит к изменениям цен".

DJ Industrial Average по итогам торгов вырос на 39,45 пункта, или на 0,2%, до 22370,8, показав рост восьмую сессию подряд. S&P 500 прибавил 2,78 пункта, или 0,1%, до 2506,65, а Nasdaq Composite повысился на 6,68 пункта, или на 0,1%, до 6461,32. Каждый из этих индексов закрылся на новом рекордном максимуме во вторник.

Акции телекоммуникационного сектора S&P 500 выросли на 2,3%, войдя в число лидеров роста в составе индекса. Перед этим CNBC сообщил, что T-Mobile и Sprint ведут переговоры о слиянии. Акции Sprint выросли на 6,8%, до 8,20 доллара, а бумаги T-Mobile набрали 5,9%, до 65,42 доллара.

Акции финансовых компаний также выросли на фоне повышения доходности облигаций во вторник. Бумаги Comerica подорожали на 1,6%, до 71,84 доллара, акции U.S. Bancorp повысились на 1,5%, до 53,16 доллара.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США, по данным Tradeweb, выросла до 2,239% с 2,230% в понедельник.

Инвесторы надеются узнать новые подробности, касающиеся планов ФРС в отношении процентных ставок. Многие сомневаются, что центробанк вновь повысит ставки, поскольку инфляция была невысокой, а экономические последствия обрушившихся летом ураганов вызывают опасения.

"Макроданные в США были неоднозначными...поэтому, на мой взгляд, ФРС необходимо взять паузу", - указал Трип Миллер, управляющий партнер Gullane Capital Partners. Он сомневается, что центробанк в этом году еще раз повысит ставки.

Однако в четверг в США был опубликован более благоприятный, чем ожидалось, индекс потребительских цен, который усилил ожидания инвесторов насчет еще одного повышения ставок в этом году.

В настоящее время, по данным CME Group, фьючерсы на фонды ФРС показывают, что инвесторы оценивают вероятность повышения ставки к концу года в 57% против 41% на прошлой неделе.