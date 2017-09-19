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Dow Jones и S&P 500 поставили рекорды на фоне ожидания новостей от ФРС
07:21 19.09.2017 |
Основные американские фондовые индексы в понедельник выросли на фоне ожидания итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и некоторого ослабления геополитической напряженности, Dow Jones и S&P 500 достигли рекордных уровней, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,28% до 22331,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,1% до 6454,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,15% до 2503,87 пункта.
Во вторник начнется заседание Федрезерва по монетарной политике, итоги которого будут объявлены в среду. По итогам июльского заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Регулятор также добавил, что планирует начать сокращение активов на балансе "относительно скоро".
Экономические данные в целом продолжают поддерживать уверенность в том, что мировая экономика в порядке, отметила агентству MarketWatch президент Tower Bridge Advisors Марис Огг (Maris Ogg). "И мы со всех сторон получаем подтверждения того, что Европа наконец восстанавливается", - сказала она.
Индекс Национальной ассоциации строителей (NAHB) в сентябре снизился до 64 пунктов с 68 месяцем ранее, тогда как инвесторы ожидали меньшего снижения - до 66 пунктов.
В понедельник стало известно, что американская Northrop Grumman Corp. приближается к покупке космической компании Orbital ATK Inc., сумма сделки может составить более 7,5 миллиарда долларов. Акции Orbital выросли на 20% на фоне этих новостей, Northrop Grumman - на 3,36%.
Инвесторов также несколько успокоили заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что США не стремятся к смене режима в КНДР. В воскресенье он подчеркнул, что Вашингтон реализует так называемую "политику мирного давления", и США стремятся найти мирное решение проблемы Корейского полуострова.
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