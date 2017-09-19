Фондовые индексы Украины 18 сентября изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,13% - до 1126,36 пункта, индекс ПФТС - просел на 0,06%, до 290,07 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,6 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил почти 30 млн грн, в том числе акциями - 0,42 млн грн.

Почти все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Донбассэнерго" (+1,61%), "Укрнафты" (+0,53%) и "Мотор Сичи" (+0,16%).

Не изменились в цене только акции Райффайзен Банка Аваль.

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,55%) и "Мотор Сичи" (+0,04%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,73% - до 566,6 пункта при объеме торгов 0,86 млн злотых (6,3 млн грн).

В "индексной корзине" подорожали акции "Агротона" (+1,91%), агрохолдинга ИМК (+0,46%) и "Кернела" (+0,42%).

Снижением стоимости завершили торги акции Coal Energy (-4,6%), "Астарты" (-2,53%) и "Милкиленда" (-2,3%).