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Азиатские фондовые индексы завершили 18 сентября рекордным ростом за два месяца
14:13 18.09.2017 |
Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повысились в понедельник благодаря позитивной динамике американского рынка акций и снижению геополитической напряженности.
На минувшей неделе американские индексы выросли до исторических максимумов на фоне снижения геополитической напряженности и ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) может повременить с повышением ставки, не поднимая ее в этом году.
Сводный индекс азиатского региона MSCI Asia Pacific в понедельник поднялся на 1%, максимальными темпами за два месяца, и приблизился к рекордному значению с декабря 2007 года.
Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 1,27%, китайский Shanghai Composite - на 0,28%. Южнокорейский KOSPI повысился 1,35%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,45%, филиппинский PSEi увеличился на 1,38%.
Индийский BSE Sensex 30 вырос на 0,47%, завершив в плюсе восьмую сессию подряд. Это самое долгое ралли индекса за два года.
Японские рынки в понедельник закрыты в связи с праздником (День почитания пожилых).
Акции южнокорейской фармкомпании Celltrion подорожали на 8,4% в ожидании, что европейские регуляторы одобрят ее новый препарат.
Цена бумаг китайских девелоперов Guangzhou R&F и Shimao Property повысилась на 10% и 5,3% соответственно на снижении опасений по поводу рынка жилья.
Также подорожали бумаги китайских брокеров. Цена акций Huatai Securities увеличилась на 5,4%.
Тем временем котировки акций тайваньской транспортной компании Evergreen Marine опустились на 4%. Рынок опасается снижения стоимости фрахта транспортных судов.
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