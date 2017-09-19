Азиатские фондовые индексы завершили 18 сентября рекордным ростом за два месяца

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повысились в понедельник благодаря позитивной динамике американского рынка акций и снижению геополитической напряженности.

На минувшей неделе американские индексы выросли до исторических максимумов на фоне снижения геополитической напряженности и ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) может повременить с повышением ставки, не поднимая ее в этом году.

Сводный индекс азиатского региона MSCI Asia Pacific в понедельник поднялся на 1%, максимальными темпами за два месяца, и приблизился к рекордному значению с декабря 2007 года.

Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 1,27%, китайский Shanghai Composite - на 0,28%. Южнокорейский KOSPI повысился 1,35%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,45%, филиппинский PSEi увеличился на 1,38%.

Индийский BSE Sensex 30 вырос на 0,47%, завершив в плюсе восьмую сессию подряд. Это самое долгое ралли индекса за два года.

Японские рынки в понедельник закрыты в связи с праздником (День почитания пожилых).

Акции южнокорейской фармкомпании Celltrion подорожали на 8,4% в ожидании, что европейские регуляторы одобрят ее новый препарат.

Цена бумаг китайских девелоперов Guangzhou R&F и Shimao Property повысилась на 10% и 5,3% соответственно на снижении опасений по поводу рынка жилья.

Также подорожали бумаги китайских брокеров. Цена акций Huatai Securities увеличилась на 5,4%.

Тем временем котировки акций тайваньской транспортной компании Evergreen Marine опустились на 4%. Рынок опасается снижения стоимости фрахта транспортных судов.

